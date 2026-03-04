Еще 145 договоров заключат на социальную газификацию в Рязанской области

Еще 145 договоров заключат на социальную газификацию в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Регион получит дополнительные 12,6 млн рублей на эти цели, рассказал Андрей Макаров, Председатель Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ и депутат от Рязанской области.

Планируется подключить дополнительные 145 объектов, что позволит льготным категориям граждан, включая ветеранов, многодетные семьи и инвалидов, получить помощь в подведении газа к их домам.

Субсидия в Рязанской области составляет до 100 тысяч рублей. Увеличение числа газифицированных домов стало возможным благодаря государственной и региональной поддержке. Взаимодействие с компанией «Газпром» упрощает процесс подачи необходимых документов.