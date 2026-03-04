Эксперт допустил повышение цен в индустрии ногтевого сервиса из-за нового ГОСТа

Русяев сообщил, что новый ГОСТ от Росстандарта распространяется на салоны, ИП и самозанятых. Он носит рекомендательный характер, но становится обязательным, если салон указывает на соответствие в договоре или публичной оферте. Крупные салоны будут использовать его как маркетинговый инструмент, создавая разделение между стандартами и старыми методами. Для небольших студий и частных мастеров стандарт может повысить цены или сохранить доступность услуг.

После введения нового ГОСТа небольшие студии и частные мастера ногтевого сервиса могут столкнуться с ростом цен. Об этом сообщил «Известиям» Илья Русяев, бизнес-консультант и основатель клуба «Русяев Клуб».

«ГОСТ не регулирует цены. Но, если салон решит работать строго по технологической карте и закладывать на процедуру больше времени, проходимость мастера за день снизится. Компенсировать это можно только ценой. Учитывая, что средний чек и так растет на 10% в год, ГОСТ может добавить к этой динамике еще несколько процентов в тех точках, которые решат его соблюдать», — заключил Русяев.

