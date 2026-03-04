Девелопер «Капитал» предложил рязанцам выгодные условия для покупки жилья

Что творит девелопер Капитал

Рынок аренды жилья в регионах России продолжает расти. По данным аналитических сервисов, средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Рязани закрепилась в диапазоне 30-55 тысяч рублей в месяц. Конечная сумма зависит от локации, возраста дома, состоянии ремонта и инфраструктуры. За последние три года стоимость съёмного жилья выросла в среднем на 32%. Но главная тенденция очевидна: аренда дорожает, и предпосылок для снижения цен эксперты не видят.

Именно это сподвигло к новой акции девелопера «Капитал». Компания запустила специальное предложение с говорящим названием — «Квартира! Надо брать!».

Суть акции предельно прагматична: сделать ежемесячный ипотечный платёж посильным, а главное — сопоставимым со ставками аренды и даже ниже. При покупке квартиры в ипотеку по акции размер ежемесячного платежа составит от 22 875 рублей.

Важно понимать: это сумма, которую сегодня многие отдают за съём однушки в спальном районе. А здесь деньги работают на вас. Это инвестиция в собственное будущее и будущее вашей семьи.

Акция распространяется на все жилые комплексы девелопера «Капитал»:

"Центральный"

"Бульвар Оптимистов"

«Роща»

"Крылья"

"Живи"

"Мы внимательно изучили рынок и видим запрос от людей, которые устали от съема и хотят вкладываться в своё, — поясняют в «Капитале». — Акция «Квартира! Надо брать!» родилась из простой логики: в сегодняшних реалиях гораздо целесообразнее платить за собственную квартиру. Наша задача была — сделать этот шаг доступным и понятным".

*Срок действия акции ограничен — предложение действительно до 30 апреля 2026 года.

Это шанс сделать шаг к собственному жилью.

Детали акции, расчёт ежемесячного платежа под конкретную квартиру и список доступных вариантов можно уточнить в отделах продаж «Капитал» или на официальном сайте компании.

Специалисты произведут индивидуальный расчёт и подберут оптимальный вариант с учётом пожеланий и возможностей покупателя.