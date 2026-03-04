Рязань
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 2026 16:25
484
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 2026 14:46
3 243
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
772
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 309
ЦБ: остатки на счетах эскроу рязанцев выросли до 44,5 млрд рублей
По итогам 2025 года остатки средств на счетах эскроу жителей Рязанской области выросли на четверть. На начало января 2026 года на них хранилось почти 44,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России. Счета эскроу используют покупатели квартир в новостройках: застройщик получает деньги только после ввода дома в эксплуатацию. В 2025 году более 5,2 тысячи жителей региона получили ключи от квартир, при этом было раскрыто счетов эскроу на сумму 20,1 млрд рублей.

По итогам 2025 года остатки средств на счетах эскроу жителей Рязанской области выросли на четверть. На начало января 2026 года на них хранилось почти 44,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Счета эскроу используют покупатели квартир в новостройках: застройщик получает деньги только после ввода дома в эксплуатацию. В 2025 году более 5,2 тысячи жителей региона получили ключи от квартир, при этом было раскрыто счетов эскроу на сумму 20,1 млрд рублей.

Для строительства домов застройщики открывают кредитные линии в банках. На начало января в Рязанской области действовало 75 таких договоров на общую сумму 67,7 млрд рублей.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, с использованием проектного финансирования в Рязанской области возводят почти 1,3 млн квадратных метров жилья.