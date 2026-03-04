ЦБ: остатки на счетах эскроу рязанцев выросли до 44,5 млрд рублей

По итогам 2025 года остатки средств на счетах эскроу жителей Рязанской области выросли на четверть. На начало января 2026 года на них хранилось почти 44,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.
Счета эскроу используют покупатели квартир в новостройках: застройщик получает деньги только после ввода дома в эксплуатацию. В 2025 году более 5,2 тысячи жителей региона получили ключи от квартир, при этом было раскрыто счетов эскроу на сумму 20,1 млрд рублей.
Для строительства домов застройщики открывают кредитные линии в банках. На начало января в Рязанской области действовало 75 таких договоров на общую сумму 67,7 млрд рублей.
По данным Единой информационной системы жилищного строительства, с использованием проектного финансирования в Рязанской области возводят почти 1,3 млн квадратных метров жилья.