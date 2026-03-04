ЦБ обеспокоен низким интересом молодежи к программе долгосрочных сбережений

Банк России выразил обеспокоенность слабым интересом молодежи к программе долгосрочных сбережений (ПДС), стартовавшей в 2024 году. Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова на Форуме лидеров рынка управления активами, организованном агентством «Эксперт РА». Трансляцию мероприятия вел РБК.

Банк России выразил обеспокоенность слабым интересом молодежи к программе долгосрочных сбережений (ПДС), стартовавшей в 2024 году. Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова на Форуме лидеров рынка управления активами, организованном агентством «Эксперт РА». Трансляцию мероприятия вел РБК.

По словам Шишлянниковой, инструмент оказался более востребованным у людей предпенсионного и пенсионного возраста, тогда как изначально регулятор рассчитывал на интерес со стороны граждан среднего возраста и молодежи.

В связи с этим ЦБ готовит поправки в законодательство, чтобы сделать программу более привлекательной для молодой аудитории.

По данным регулятора, за 2025 год число участников ПДС выросло более чем на 6 млн человек и достигло 9 млн. К началу марта 2026 года этот показатель превысил 10 млн. Объем привлеченных средств по итогам 2025 года составил 717 млрд рублей, сейчас сумма приближается к 800 млрд.