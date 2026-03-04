Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
Чтв, 05
Птн, 06
-5°
ЦБ USD 77.8 0.19 05/03
ЦБ EUR 90.75 0.44 05/03
Нал. USD 78.35 / 78.30 04/03 17:25
Нал. EUR 91.31 / 91.97 04/03 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
2 марта 16:25
506
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
2 марта 14:46
3 293
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
779
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 314
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
ЦБ обеспокоен низким интересом молодежи к программе долгосрочных сбережений
Банк России выразил обеспокоенность слабым интересом молодежи к программе долгосрочных сбережений (ПДС), стартовавшей в 2024 году. Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова на Форуме лидеров рынка управления активами, организованном агентством «Эксперт РА». Трансляцию мероприятия вел РБК.

Банк России выразил обеспокоенность слабым интересом молодежи к программе долгосрочных сбережений (ПДС), стартовавшей в 2024 году. Об этом заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова на Форуме лидеров рынка управления активами, организованном агентством «Эксперт РА». Трансляцию мероприятия вел РБК.

По словам Шишлянниковой, инструмент оказался более востребованным у людей предпенсионного и пенсионного возраста, тогда как изначально регулятор рассчитывал на интерес со стороны граждан среднего возраста и молодежи.

В связи с этим ЦБ готовит поправки в законодательство, чтобы сделать программу более привлекательной для молодой аудитории.

По данным регулятора, за 2025 год число участников ПДС выросло более чем на 6 млн человек и достигло 9 млн. К началу марта 2026 года этот показатель превысил 10 млн. Объем привлеченных средств по итогам 2025 года составил 717 млрд рублей, сейчас сумма приближается к 800 млрд.