Авиакомпании перевезли почти 6 тысяч человек с Ближнего Востока в РФ

Минтранс России сообщил актуальные данные о перевозке пассажиров с Ближнего Востока. 2 и 3 марта российские и иностранные авиакомпании перевезли почти 6 тысяч человек на 34 рейсах. На 4 марта запланировано еще 34 рейса, которыми предполагается доставить 7,1 тысячи пассажиров, говорится в сообщении.

В настоящее время закрытым остается воздушное пространство шести государств: Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара и Кувейта.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить до 7 марта продажу билетов в страны Ближнего Востока. Предварительный график выполнения рейсов сформирован до этой же даты включительно.

В министерстве отметили, что российским и иностранным авиакомпаниям может потребоваться до 10 дней для завершения перевозки граждан РФ из стран региона.