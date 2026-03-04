20-летняя рязанка шантажировала знакомого слухами об изнасиловании и вымогала у него деньги

По данным следствия, в августе 2025 года 20-летняя жительница Клепиковского района начала угрожать знакомому, что начнет распространять слухи о якобы совершенном им изнасиловании. За молчание девушка получила более 800 тыс. рублей. На нее возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве. Ей грозит до 7 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Шацкий районный суд для рассмотрения по существу.

20-летняя рязанка шантажировала знакомого слухами об изнасиловании и вымогала у него деньги. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в августе 2025 года 20-летняя жительница Клепиковского района начала угрожать знакомому, что начнет распространять слухи о якобы совершенном им изнасиловании. За молчание девушка получила более 800 тыс. рублей.

На нее возбудили уголовное дело по статье о вымогательстве. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Шацкий районный суд для рассмотрения по существу.