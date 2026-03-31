«Мармакс» объявила о создании спортивного кластера в загородной резиденции «Поляна»

Девелоперская компания «Мармакс» объявила о строительстве современного физкультурно-оздоровительного комплекса в загородной резиденции «Поляна». Новый спортивный кластер позволит жителям всех возрастов заниматься спортом и отдыхать на свежем воздухе прямо на территории комплекса.
Ключевые элементы кластера:
- столы для настольного тенниса;
- универсальная площадка с трибуной для футбола летом и хоккея зимой;
- волейбольная площадка и падел-корты;
- тренажеры для занятий на открытом воздухе;
- стритбольная площадка, зона петанка;
- детский мини-комплекс для самых маленьких;
- столы для пикника, зоны с лежаками и стильные перголы для отдыха и тени.
«В загородной резиденции „Поляна“ мы создаем настоящую экосистему для здорового образа жизни. Спортивный кластер даст нашим резидентам возможность постоянно поддерживать форму, проводить больше времени с семьей, друзьями или соседями, играть и отдыхать, не покидая территорию комплекса. Мы тщательно прорабатываем каждую деталь: от безопасности покрытий до эстетики пергол, от разнообразия активностей до атмосферы, которую создает озеленение в проекте.
Наша цель — сделать так, чтобы занятия спортом стали удовольствием, а отдых — активным и полезным», — отметил директор по маркетингу и PR «Мармакс» Константин Денисов.