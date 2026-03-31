«Мармакс» объявила о создании спортивного кластера в загородной резиденции «Поляна»

Девелоперская компания «Мармакс» объявила о строительстве современного физкультурно-оздоровительного комплекса в загородной резиденции «Поляна». Новый спортивный кластер позволит жителям всех возрастов заниматься спортом и отдыхать на свежем воздухе прямо на территории комплекса.

Резиденция «Поляна» выделяется на рынке загородной недвижимости благодаря исключительной локации, завершенной концепции, разнообразию форматов (от квартир до индивидуальных домов) и развитой внутренней инфраструктуре. Спортивная зона станет сердцем проекта и продолжением большого бульвара, объединяя возможности для динамичных игр, индивидуальных тренировок и спокойного отдыха.

Ключевые элементы кластера:

столы для настольного тенниса;

универсальная площадка с трибуной для футбола летом и хоккея зимой;

волейбольная площадка и падел-корты;

тренажеры для занятий на открытом воздухе;

стритбольная площадка, зона петанка;

детский мини-комплекс для самых маленьких;

столы для пикника, зоны с лежаками и стильные перголы для отдыха и тени.

«В загородной резиденции „Поляна“ мы создаем настоящую экосистему для здорового образа жизни. Спортивный кластер даст нашим резидентам возможность постоянно поддерживать форму, проводить больше времени с семьей, друзьями или соседями, играть и отдыхать, не покидая территорию комплекса. Мы тщательно прорабатываем каждую деталь: от безопасности покрытий до эстетики пергол, от разнообразия активностей до атмосферы, которую создает озеленение в проекте.