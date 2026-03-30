В Рязанской области приступили к ремонту второго корпуса спасской гимназии

Подрядчик начал работы в базовой школе: в здании вскрыли старые полы и засыпают их песком для последующей заливки бетоном, демонтировали двери и сантехнику. Также планируется обновить кровлю, электропроводку, отопление и провести внутреннюю отделку. Исторический фасад 1914 года постройки сохранят — обновят только цоколь и хозяйственные постройки.

В Рязанской области приступили к ремонту второго корпуса спасской гимназии. Об этом сообщили в администрации Спасского муниципального округа.

Подрядчик начал работы в базовой школе: в здании вскрыли старые полы и засыпают их песком для последующей заливки бетоном, демонтировали двери и сантехнику.

Также планируется обновить кровлю, электропроводку, отопление и провести внутреннюю отделку. Исторический фасад 1914 года постройки сохранят — обновят только цоколь и хозяйственные постройки.

а ремонт по нацпроекту «Молодежь и дети» выделено 26 млн рублей, еще 7,2 млн — на закупку оборудования.

Фото: администрация Спасского муниципального округа.