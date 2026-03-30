В Рязанской области объявили поиски виновника ДТП с пострадавшим пешеходом

12 марта в период с 21:00 до 22:00 на трассе между деревней Дубровичи и селом Алеканово неизвестный водитель сбил пешехода. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Очевидцев происшествия и водителей с видеорегистраторами просят откликнуться и помочь установить виновника аварии.

Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» «Подслушано у водителей Рязани».

12 марта в период с 21:00 до 22:00 на трассе между деревней Дубровичи и селом Алеканово неизвестный водитель сбил пешехода. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

Очевидцев происшествия и водителей с видеорегистраторами просят откликнуться и помочь установить виновника аварии.