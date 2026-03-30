В России предложили ввести ПТС на питбайки

С инициативой выступил глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Он заявил, что ежегодно в авариях с питбайками гибнут дети, которые могут управлять данными видом транспорт, так как он относится к спортинвентарю, а потому на него не нужны права и не выдается ПТС. В инициативе также указывается, что на питбайки, ввозимые в РФ, нет утильсбора, они не проходят таможенную очистку. Хотя по всем параметрам могут быть приравнены к мототехнике, как скутеры и другие мотоциклы.

Шапарин обратился к генпрокурору РФ с просьбой приравнять питбайки к мототехнике и ввести обязательные ПТС для такого вида транспорта. По его словам, это может уменьшить число аварий на дорогах и сохранить жизнь и здоровье детей.

Также в НАС предлагают рассмотреть возможность ввести уголовную ответственность для продавцов, торгующих питбайками без ПТС и квадроциклами без ПСМ (аналога паспорта технического средства).