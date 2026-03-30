В Госдуме ответили на предложение ввести шестидневную рабочую неделю

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ответил на предложение ввести шестидневную рабочую неделю. Об этом 30 марта сообщило ТАСС.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил перейти на шестидневную рабочую неделю с 08:00 до 20:00 для того, чтобы быстрее пройти трансформацию «от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями».

Депутат Ярослав Нилов ответил, что соответствующий вопрос не обсуждается в Госдуме, и перспектив у таких предложений нет.

«Чаще мы слышим предложения о четырехдневной рабочей неделе для отдельных категорий», — сказал он.