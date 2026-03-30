Рязанец подменил исправный смартфон на сломанный при онлайн-покупке

В полиции рассказали, что 39-летний рязанец купил телефон у жителя Курска по объявлению в интернете. Курянин отправил исправный смартфон по почте, а через время получил посылку назад. На этот раз внутри бандероли находился неработающий телефон той же марки. Выяснилось, что рязанец решил заменить свой сломанный телефон на исправный и придумал схему, по которой ему не пришлось бы платить за покупку. Он подменил смартфоны в почтовом отделении и отменил сделку. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Рязанец подменил исправный смартфон на сломанный при онлайн-покупке. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В полиции рассказали, что 39-летний рязанец купил телефон у жителя Курска по объявлению в интернете. Курянин отправил исправный смартфон по почте, а через время получил посылку назад. На этот раз внутри бандероли находился неработающий телефон той же марки.

Выяснилось, что рязанец решил заменить свой сломанный телефон на исправный и придумал схему, по которой ему не пришлось бы платить за покупку. Он подменил смартфоны в почтовом отделении и отменил сделку.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.