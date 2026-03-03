Жителей Рязанской области призвали не выходить на весенний лед

Особое внимание призвали уделить детям, которые гуляют вблизи водоемов. «В весенний период лёд начинает таять и становится непрочным. Скреплённый ночным холодом, он ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днём быстро нагреваясь от просачивающейся талой воды, „тело“ льда становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину», — отметили в сообщении. Власти подчеркнули, что весенний ледяной покров на реках нельзя использовать для катания и переходов, — такой лёд очень тонкий, непрочный и не выдерживает тяжести человека.

