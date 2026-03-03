Жителей Рязанской области предупредили о проверке систем оповещения 4 марта

4 марта в субъектах России пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Проверка пройдет в период с 10:40 до 10:43 и с 14:20 до 14:23.

