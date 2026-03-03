Высадившего людей в неположенном месте водителя автобуса обязали выплатить штраф

3 февраля 2026 года Советский районный суд Рязани рассмотрел дело, в котором гражданин С. С. А. подал иск к индивидуальному предпринимателю З. Ю. В. о взыскании компенсации за моральный вред. Истец рассказал, что 8 декабря 2023 года он ехал на маршрутном автобусе, но водитель неожиданно свернул с пути и высадил пассажиров в неподходящем месте, где были большие сугробы снега. С. С. А. не смог выйти на нужной остановке. Суд установил, что автобус действительно отклонился от маршрута без каких-либо оснований. В результате суд частично удовлетворил иск и обязал предпринимателя выплатить С. С. А. три тысячи рублей за моральный вред, а также штраф в размере полторы тысячи рублей и судебные расходы.

3 февраля 2026 года Советский районный суд Рязани рассмотрел дело, в котором гражданин С. С. А. подал иск к индивидуальному предпринимателю З. Ю. В. о взыскании компенсации за моральный вред. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Истец рассказал, что 8 декабря 2023 года он ехал на маршрутном автобусе, но водитель неожиданно свернул с пути и высадил пассажиров в неподходящем месте, где были большие сугробы снега. С. С. А. не смог выйти на нужной остановке и считал, что действия водителя создали опасную ситуацию.

Суд установил, что автобус действительно отклонился от маршрута, и у водителя не было оснований для этого. В результате суд частично удовлетворил иск и обязал предпринимателя выплатить С. С. А. три тысячи рублей за моральный вред, а также штраф в размере полторы тысячи рублей и судебные расходы. Однако суд отклонил часть требований истца о более высокой компенсации.

Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу.