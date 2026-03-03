Врач объяснила связь весенней усталости с авитаминозом

Врач заявила, что весной ухудшение самочувствия может быть связано с депрессивными и тревожными расстройствами. «Эти состояния могут возникать из-за дисбаланса нейромедиаторов — серотонина, дофамина и норадреналина. Снижение их выработки связано с недостатком солнечного света в холодное время года, который, в свою очередь, важен для нормализации биоритмов организма», — объяснила она.

Терапевт Дарья Богомолова рассказала существует ли связь между весенней усталостью и недостатком витаминов. Об этом сообщило издание «Лента. ру».

Терапевт отметил, что симптомы могут быть вызваны стрессом, хроническими заболеваниями, проблемами с щитовидной железой и анемией. Для определения причины необходимо к терапевту. Богомолова рекомендует весной для повышения энергии сбалансированное питание, сон не менее 7-8 часов, физические упражнения (150 минут умеренной активности или 75 минут интенсивной нагрузки в неделю) и занятия, улучшающие настроение.