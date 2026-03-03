В Захаровском районе выявили нарушения при обработке полей пестицидами

Рязань
В понедельник, 2 марта, специалисты Управления Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку ООО «РАССВЕТ», которое работает в Захаровском районе Рязанской области. Поводом стала проверка соблюдения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами, сообщили в ведомстве.

В ходе работы выяснилось, что в 2025 году компания нарушила установленные регламенты и дозировки при обработке сельскохозяйственных культур. Это считается нарушением обязательных требований законодательства.

По итогам проверки в отношении организации возбудили дело об административном правонарушении по статье 8.3 КоАП РФ. Юридическому лицу грозит штраф от 10 до 100 тысяч рублей.

Кроме того, компании выдали предписание об устранении нарушений. Его исполнение находится на контроле ведомства.