В Рязанском округе выращивают 50 сортов тюльпанов, которые поставляют в Москву и Тулу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Помимо цветов, фермерское хозяйство «Алеканово» Тимофея Горшкова выращивает рассаду декоративных и овощных культур, малину и клубнику. В 2025 году хозяйство получило грант «Агростартап» на 4,8 млн рублей для строительства склада.

Заместитель министра сельского хозяйства Рязанской области Евгений Кошелкин посетил «Алеканово». Он осмотрел строительство склада и теплицы, где к 8 Марта соберут 50 сортов тюльпанов.

Агрокомплекс использует современные технологии для стабильного производства качественной продукции, поставляемой в Рязань, Москву и Тулу. В области цветы выращивают и другие хозяйства, что увеличивает долю отечественных цветов на рынке.

Фото: Минсельхоз Рязанской области.