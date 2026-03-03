В рязанском дворе не смогли вывезти мусор из-за припаркованных машин и плохих дорог

На улице Высоковольтной, дом 34, корпус 2, появилась свалка. Компания «Эко-Пронск» винит плохие дороги и припаркованные машины, мешающие вывозу мусора. Жители утверждают, что к контейнерам легко подъехать.

В рязанском дворе не смогли вывезти мусор из-за припаркованных машин и плохих дорог. Об этом сообщили на странице ВКонтакте «Телекомпания город».

Фото: «Телекомпания город».