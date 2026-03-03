В рязанской УФАС приняли 246 решений о нарушении антимонопольного законодательства в 2025 году

Также в 89 регионах было выявлено антиконкурентное соглашение. В качестве ответчиков по делам ведомство привлекло 943 хозяйствующих субъекта и 238 заказчиков. Соглашения, ограничивающие конкуренцию, коснулись 7131 закупки с общей начальной (максимальной) ценой контракта 229,9 млрд рублей.

В рязанской УФАС приняли 246 решений о нарушении антимонопольного законодательства в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

