В Рязанской области закрыли паромную переправу через Оку
Во вторник, 3 марта, возле села Юшта в Шиловском округе для пешеходов закрыли паромную переправу. Решение связано с погодными условиями. Об открытии переправы сообщат дополнительно.
В Рязанской области закрыли паромную переправу через Оку. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.
