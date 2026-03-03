Рязань
В Рязанской области задержали 22-летнего мужчину, угрожавшего ножом супруге
К полиции обратилась мать 24-летней женщины, которая сообщила о том, что ее дочери грозит опасность — ее муж намерен ее зарезать. Когда на место прибыли участковые, выяснилось, что мужчина успел скрыться из квартиры. Полицейские оперативно нашли злоумышленника и доставили его в отделение. Как стало известно, причиной конфликта стала переписка супруги с другим мужчиной, которую 22-летний муж увидел в ее телефоне. Содержание сообщений вызвало у него гнев, и в порыве эмоций он начал угрожать жене ножом. Испугавшись за свою жизнь, женщина позвонила матери. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание до 2 лет лишения свободы.

В Скопине полицейские задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в угрозе убийством своей супруге. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

К полиции обратилась мать 24-летней женщины, которая сообщила о том, что ее дочери грозит опасность — ее муж намерен ее зарезать.

Когда на место прибыли участковые, выяснилось, что мужчина, ставший зачинщиком ссоры, успел скрыться из квартиры, а его жена пребывает в состоянии сильного испуга. Полицейские оперативно нашли злоумышленника и доставили его в отделение.

Как стало известно, причиной конфликта стала переписка супруги с другим мужчиной, которую 22-летний муж увидел в ее телефоне. Содержание сообщений вызвало у него гнев, и в порыве эмоций он начал угрожать жене ножом. Испугавшись за свою жизнь, женщина расплакалась, но смогла позвонить матери.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, которая предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.