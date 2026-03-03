В Рязанской области сохранится непогода
По данным синоптиков, в ближайший час, с сохранением днём 3 марта на территории Рязанской области ожидается налипание мокрого снега. Также ожидается ухудшение видимости 200-500 м.
В Рязанской области сохранится непогода. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
