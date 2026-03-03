В Рязанской области сгорел дом пожилого педагога, ее ученики организовали сбор

В поселке Тума Рязанской области в ночь на 3 марта произошел пожар, в котором сгорел дом, где проживала пожилая учительница биологии Антонина Морозова. Женщина — ветеран труда, много лет проработавшая в местной школе, сейчас на пенсии, рассказала РЗН. Инфо ее ученица. Пожар случился около часа ночи. Рязанка рассказала, что в доме проживало несколько семей. Причина пожара пока не установлена. Все жильцы успели эвакуироваться, никто не пострадал. Отмечается, что педагог сейчас живет у соседки. Ученица пенсионерки организовали сбор финансовой помощи. Помочь можно, перейдя по ссылке.

«Деревянный дом вспыхнул очень быстро, сгорел дотла. Люди все потеряли. Педагог сейчас живет у соседки, она ее приютила», — рассказали знакомые семьи.

В региональном МЧС сообщили РЗН. Инфо, что вызов поступил в 1:06. Пожар локализовали к 2:03, открытое горение ликвидировали к 5:50. На месте работали 13 человек личного состава, четыре единицы техники и пожарный поезд.