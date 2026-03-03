В Рязанской области резко похолодает
В среду, 4 марта, в регионе будет облачно. Ночью преимущественно без осадков. Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег. Гололедица. Ветер северной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -9, -4°С, днём поднимется до -2, +3°С.
В Рязанской области резко похолодает. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.
В среду, 4 марта, в регионе будет облачно. Ночью преимущественно без осадков. Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег. Гололедица.
Ветер северной четверти, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до -9, -4°С, днём поднимется до -2, +3°С.