Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
Срд, 04
Чтв, 05
ЦБ USD 77.17 -0.1 03/03
ЦБ EUR 90.73 -0.57 03/03
Нал. USD 78.00 / 77.70 03/03 12:20
Нал. EUR 91.51 / 91.10 03/03 12:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
Вчера 16:25
330
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
Вчера 14:46
2 763
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
743
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 266
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области пьяный мужчина угнал машину у знакомого
Инцидент произошел в Сапожке. 57-летний местный житель обратился в полицию и сообщил о пропаже своего автомобиля «ВАЗ-2112», припаркованного у дома. Очевидцы сообщили, что автомобиль видели в поселке и окрестных селах. Полицейские выяснили, что за рулем машины был 43-летний житель Сапожка. Его нашли и задержали. Ранее он был судим за неуплату алиментов, также недавно его лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Выяснилось, что мужчины вместе распивали спиртное. Младший из приятелей заметил, что хозяин дома засыпает под действием алкоголя, и решил воспользоваться этим. Мужчина забрал ключи от автомобиля знакомого и поехал в гости в соседнее село. Когда его нашли полицейские, он бросил авто и пытался скрыться. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

В Рязанской области пьяный мужчина угнал машину у знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в Сапожке. 57-летний местный житель обратился в полицию и сообщил о пропаже своего автомобиля «ВАЗ-2112», припаркованного у дома.

Очевидцы сообщили, что автомобиль видели в поселке и окрестных селах. Полицейские выяснили, что за рулем машины был 43-летний житель Сапожка. Его нашли и задержали.

Ранее он был судим за неуплату алиментов, также недавно его лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

Выяснилось, что мужчины вместе распивали спиртное. Младший из приятелей заметил, что хозяин дома засыпает под действием алкоголя, и решил воспользоваться этим. Мужчина забрал ключи от автомобиля знакомого и поехал в гости в соседнее село. Когда его нашли полицейские, он бросил авто и пытался скрыться.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.