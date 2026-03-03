В Рязанской области пьяный мужчина угнал машину у знакомого

Инцидент произошел в Сапожке. 57-летний местный житель обратился в полицию и сообщил о пропаже своего автомобиля «ВАЗ-2112», припаркованного у дома. Очевидцы сообщили, что автомобиль видели в поселке и окрестных селах. Полицейские выяснили, что за рулем машины был 43-летний житель Сапожка. Его нашли и задержали. Ранее он был судим за неуплату алиментов, также недавно его лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Выяснилось, что мужчины вместе распивали спиртное. Младший из приятелей заметил, что хозяин дома засыпает под действием алкоголя, и решил воспользоваться этим. Мужчина забрал ключи от автомобиля знакомого и поехал в гости в соседнее село. Когда его нашли полицейские, он бросил авто и пытался скрыться. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

