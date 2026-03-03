В Рязанской области произошло частичное обрушение кровли

Во вторник, 3 марта, произошло частичное обрушение кровли в Клепиковском округе. Об этом сообщили в МЧС по региону. Отмечается, что сообщение поступило в 15:35. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. В данный момент на месте работают 2 автомобиля и 6 человек личного состава.

Во вторник, 3 марта, произошло частичное обрушение кровли в Клепиковском округе. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Отмечается, что сообщение поступило в 15:35.

По данным ведомства, погибших и пострадавших нет.

В данный момент на месте работают 2 автомобиля и 6 человек личного состава.