В Рязанской области полицейские задержали двух браконьеров

К оперативникам поступила информация, что двое приятелей, владеющих зарегистрированным охотничьим оружием, собираются на охоту в Милославский район. При этом никто из них не оформил разрешение на отстрел животных. Внедорожник, в котором находились 38-летний житель Рязанской области и его 35-летний приятель, остановили на выезде из лесного массива. Отмечается, что к автомобилю был прикреплен прицеп, в котором находился снегоход. В багажнике машины обнаружили тушу косули с пулевыми ранениями. Голова животного была разбита твердым тупым предметом. Охотников задержали. Автомобиль, снегоход, ружье и тушу косули изъяли.

Отмечается, что приятели задумали поохотиться на косулю в Милославском районе, воспользовавшись глубоким снегом. В полиции объяснили, что использование снегохода в таких ситуациях нарушение, потому что дает охотникам преимущество — животно тонет и вязнет в глубоком снегу, а снегоход нет. Ранив косулю, мужчины добили животное запасным автомобильным аккумулятором.

Возбуждено уголовное дело, рязанцам грозит до 5 лет лишения свободы.