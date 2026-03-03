В Рязанской области более полутора тысяч семей ежемесячно получают выплаты из маткапитала

В 2026 году в Рязанской области 1,75 тысячи семей получают ежемесячную выплату из материнского капитала в размере 16 350 рублей. Семьи с детьми до трех лет, чей доход не превышает 33 712 рублей (двойной прожиточный минимум в Рязанской области), могут получать ежемесячную выплату. Если в семье несколько детей, выплата положена каждому из них. Период выплаты — 12 месяцев, прекращается по достижении ребенком трех лет.

В 2026 году в Рязанской области 1,75 тысячи семей получают ежемесячную выплату из материнского капитала в размере 16 350 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования.

Семьи с детьми до трех лет, чей доход не превышает 33 712 рублей (двойной прожиточный минимум в Рязанской области), могут получать ежемесячную выплату. Если в семье несколько детей, выплата положена каждому из них. Период выплаты — 12 месяцев, прекращается по достижении ребенком трех лет.

Отмечается, что заявление можно подать через Госуслуги, МФЦ или клиентскую службу Социального фонда России.