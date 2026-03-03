В Рязани высадят более 1,2 млн цветов

Рязань готовится к весеннему месячнику по благоустройству и новому сезону озеленения. В этом году в городе планируют высадить более 1,2 млн однолетних цветов. Об этом сообщил глава администрации Рязани Борис Ясинский.

В распоряжении муниципального предприятия «УДТ» находятся 12 теплиц и собственный питомник растений. Здесь выращивают цветы, рассаду, декоративные и плодовые кустарники. Работы по пикировке уже идут, часть растений высадят в апреле — начале мая.

Кроме того, администрация наладила сотрудничество с колледжем в поселке Варские. Студенты проходят практику в тепличном хозяйстве, участвуют в выращивании рассады и уходе за зелеными насаждениями. Сейчас готовят соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Оно предусматривает совместные проекты по озеленению, целевое обучение и практику на городских предприятиях.

По словам главы администрации, это позволит не только развивать городскую среду, но и дать молодежи профессиональные навыки.

Фото: соцсети Бориса Ясинского.