В Рязани состоялась акция «Время Героев»

На площадке общественной поддержки «Единой России» прошла первая встреча в этом году в рамках патриотического проекта «Время Героев». Открыла мероприятие руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Феоктистова

На площадке общественной поддержки «Единой России» прошла первая встреча в этом году в рамках патриотического проекта «Время Героев». Открыла мероприятие руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Феоктистова

«Мы запустили этот формат мероприятий два года назад, и приятно видеть, что благодаря поддержке неравнодушных рязанцев он продолжает развиваться и привлекать участников. Сегодня здесь собрались не только школьники, подготовившие рассказы о своих героях, но и члены семей участников спецоперации», — отметила Юлия Феоктистова .

В мероприятии также принимали участие депутат Рязанской областной Думы, ветеран СВО Михаил Давыдов , вдова Героя России Павла Кривова, руководитель штаба общественной поддержки Анна Иванова , депутат городской Думы Антон Астафьев и руководитель военно-патриотического клуба «Добрыня», участник программы «ГЕРОИ62» Евгений Бажанов.

На мероприятии также выступили ученики рязанских школ, которые подготовили презентации о своих земляках, погибших при исполнении воинского долга. Учащиеся школы № 54 рассказали о подвиге Александра Фомашина. Школьники из 39-й школы рассказали историю гвардии лейтенанта Леонида Ризатдинова, посмертно награжденного Орденом Мужества. Ученики школы № 63 поделились рассказом о командире стрелкового взвода Дмитрии Чеснокове, а ребята из школы № 47 почтили память лейтенанта танковых войск Андрея Шатило.

«Спасибо большое, ребята, за ваши рассказы, за ваши искренние эмоции. Благодарю всех участников нашей встречи за неравнодушие, за такое трепетное и ответственное отношение к памяти Героев», — подытожила Юлия Феоктистова.