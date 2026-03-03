В Рязани образовались 9-балльные пробки
Вечером во вторник, 3 марта, заторы образовались на улицах Пролетарская, Соборная, Свободы, Ленина, Введенская, Есенина, Циолковского, Новая, Горького, Спортивная, Гагарина, Семашко, Дзержинского, Весенняя, Московская, Чкалова, Военных Автомобилистов, Зубковой и т. д. Пробки фиксируют также на Московском шоссе, Первомайском проспекте и т. д.
В Рязани образовались 9-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты».
