В Рязани образовались 9-балльные пробки

Вечером во вторник, 3 марта, заторы образовались на улицах Пролетарская, Соборная, Свободы, Ленина, Введенская, Есенина, Циолковского, Новая, Горького, Спортивная, Гагарина, Семашко, Дзержинского, Весенняя, Московская, Чкалова, Военных Автомобилистов, Зубковой и т. д. Пробки фиксируют также на Московском шоссе, Первомайском проспекте и т. д.