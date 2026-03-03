В Рязани образовались 9-балльные пробки
Пробки наблюдаются на Московском шоссе, Северной окружной, Солотчинском шоссе, Высоковольтной улице, улице Есенина, Муромском шоссе, Новой улице, улице Большой, улице Крупской, Октябрьской улице, улице Новоселов, улице Зубковой.
В Рязани образовались 9-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты».
