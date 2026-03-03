Рязань
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
Вчера 16:25
330
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
Вчера 14:46
2 763
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
743
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 266
В Рязани массово отключили отопление и горячую воду
С подробным списком отключения можно ознакомиться по ссылке.

В Рязани массово отключили отопление и горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба теплосетей.

Во вторник, 3 марта, отопление отключили по следующим адресам:

  • улица Молодцова, дома №№ 4, 4к1, 6к1;
  • улица Дачная, дом № 2/4.

Отключение по этим адресам связано ремонтными работами. Подачу ресурса планируют восстановить к 16:00.

Без горячей воды остались жители домов №№ 6, 6к1, 6к2, 7, 7к1, 7к2 на улице Бирюзова и детский сад № 3. Подачу ресурса также планируют вернуть к 16:00.

До 15:00 горячей воды не будет в доме № 3к2 на улице. Старореченской, доме № 38 на улице Есенина. До 16:00 — в доме № 5 на улице. Бабушкина.

Подачу отопления и горячей воды до 18:00 отключили по следующим адресам:

  • улица Березовая, дома №№ 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-з, 1к, 1к1, 1стр2, 1-л, 1-м, 1-н, 2, 3, 3к1, 4, 6, 8, 10, 12, детский сад № 43;
  • улица Гоголя, дома №№ 29, 31,33;
  • улица Черновицкая, дом № 25к2.

Помимо этого, до 22:00 отопление отключили по следующим адресам:

  • улица Баженова, дома №№ 27; 29, 33, 35;
  • Славянский проспект, дома №№ 6к1, 6к2, 12;
  • улица Старая дубрава, дом № 1, детский сад № 30.