В Рязани глыба льда повредила линии электропередач и оставила людей без света

Вечером 3 марта на улице 1-й Совхозный проезд, 7 большая глыба льда сорвалась с крыши и повредила линии электропередач, оставив жителей без света. Об этом сообщил читатель РЗН. инфо.

По его словам, коммунальные службы пока не реагируют на ситуацию, а сама глыба оставалась на крыше весь сезон, никто не пытался её убрать.

Жители вынуждены ждать вмешательства специалистов.