В Рязани демонтировали две тысячи метров проводов

Мэр рассказал, что работы ведут в рамках проекта «Чистое небо». Уже очищены от воздушных линий улицы Ленина, Право-Лыбедская, Куйбышевское шоссе. В марте планируют приступить к работам на улице Вокзальной в сторону площади Соборной.

В Рязани демонтировали более двух тысяч метров проводов. Об этом сообщил глава администрации Борис Ясинский на заседании регправительства 3 марта.

«Провода — одна из проблем Рязани, они портят облик города. Раньше мы убирали их на небольших участках, теперь работаем масштабно и системно. Инвентаризируем опоры, согласовываем действия с организациями», — отметил губернатор Павел Малков.