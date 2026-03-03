В России предложили ввести «четырехдневку» для многодетных родителей

Предложение выдвинули в Общественной палате. Там считают, что в масштабах всей страны сокращение рабочей недели вряд ли станет значимым фактором роста рождаемости, однако для отдельных категорий граждан такая практика может быть востребована. Так, речь может идти о сокращении рабочей недели с 40 до 32 часов для многодетных. При это, как считает эксперт, важность не просто формально внедрить четырехдневную неделю, а предоставить родителям возможность согласовывать с работодателем удобные дни либо использовать сокращенный рабочий день. Важно, чтобы внедрение такого изменения не влияло на уровень заработной платы сотрудников.

