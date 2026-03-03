В Новомичуринске открылся прием у опытного врача-офтальмолога

В Новомичуринской районной больнице появился новый специалист — врач-офтальмолог Абдулхамид Кадыров. Об этом сообщили в администрации Пронского округа. Приём нового врача стал возможен благодаря федеральному проекту «Земский доктор», который направлен на улучшение медицинской помощи в малых городах и сельских территориях.

Ранее жители района сталкивались с трудностями при поиске офтальмолога: часто приходилось ездить за десятки километров, что было особенно сложно для пожилых людей и семей с маленькими детьми.

Теперь жители Новомичуринска могут проходить офтальмологическое обследование прямо в местной поликлинике.

Фото: администрация Пронского округа.