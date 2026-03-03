В мэрии объяснили протечку крыши в рязанском автобусе

В горадминистрации рассказали, что на крыше автобуса № 17 установлено газовое оборудование, которое врезается в конструкцию кузова. «В связи с погодными условиями на нем может образовываться конденсат», — подчеркнули в ведомстве. В мэрии пообещали, что технику осмотрят и при необходимости отремонтируют. Напомним, о протечке сообщали рязанцы в соцсетях. В автобусе было замотано кресло.