В Красноярске мужчина зарезал жену во время ссоры из-за раздела имущества

В Красноярске женщина погибла от ножевых ранений, полученных во время конфликта с супругом. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Тело 34-летней Ирины нашли в квартире ее мужа 27 февраля. Супруги находились в процессе развода и не жили вместе уже два месяца.

По предварительным данным, во время разговора о разделе имущества между ними возникла ссора, которая переросла в насилие. Ирина ранее испытывала страх перед мужем, так как он неоднократно применял физическую силу против нее. В тот вечер мужчина схватил нож и несколько раз ударил жену в шею, все это происходило на глазах их 4-летнего сына.

После инцидента мужчина позвонил своим близким, утверждая, что стал жертвой нападения, и попросил забрать ребенка. Позже он вызвал скорую помощь и полицию. На допросе он заявил, что действовал в целях самообороны.