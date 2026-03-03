Рязань
В Госдуме прокомментировали ситуацию с вывозными рейсами для россиян
Депутат Госдумы Артем Прокофьев (КПРФ) предложил создать чёткий алгоритм эвакуации россиян за границей из-за проблем с вывозными рейсами. Он отметил, что отсутствие официальных уведомлений от авиакомпаний об отменах рейсов ставит туристов в трудное положение: их выселяют из отелей, даже если местные власти готовы продлить проживание. Для продления требуется подтверждение отмены рейса, которого граждане не получают. Прокофьев призвал разработать механизм помощи, чтобы обеспечить своевременную эвакуацию и достойные условия ожидания возвращения на родину. «Люди не должны бегать за справками, чтобы доказать очевидное», — подчеркнул он.

Депутат Госдумы Артем Прокофьев из фракции КПРФ призвал к созданию четкого алгоритма эвакуации россиян за границей в условиях проблем с вывозными рейсами. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он отметил, что отсутствие официальных уведомлений от авиакомпаний об отмене рейсов ставит туристов в затруднительное положение. По его словам, граждан РФ выселяют из отелей даже в тех странах, где местные власти готовы продлить их пребывание.

Прокофьев подчеркнул, что это недопустимо, когда в условиях ЧС россияне не могут получить от авиакомпаний подтверждение отмены рейсов. Несмотря на то, что правительства ряда стран разрешили отелям продлевать проживание туристов, для этого требуется документ об отмене рейса. В противном случае людей просто выселяют.

Депутат призвал к разработке алгоритма помощи, который обеспечит оперативную эвакуацию и безопасное пребывание граждан до их возвращения на родину. «Люди не должны бегать за справками, чтобы доказать очевидное», — добавил он.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч российских туристов смогли вернуться в Россию из стран Ближнего Востока, включая около тысячи человек из ОАЭ и 200 — из Омана, на фоне закрытия неба над регионом из-за атак США и Израиля на Иран.