В Госдуме предложили запретить отключение тепла и воды за долги

Законопроект предлагает внести изменения в статью 157 Жилищного кодекса РФ. В настоящее время существует постановление правительства РФ, которое запрещает отключение отопления и водоснабжения при наличии задолженности. Однако новый проект расширяет этот запрет, включая в него также газоснабжение и электроснабжение для тех домов, где используется газовое или электрическое отопление, а также холодное водоснабжение и водоотведение.

Группа депутатов Госдумы, возглавляемая зампредом комитета по охране здоровья Алексеем Куринным, внесла на рассмотрение законопроект, который предполагает запрет на отключение отопления и подачи воды в случае неполной оплаты коммунальных услуг. Об этом пишет ТАСС.

Депутаты считают, что такой подход поможет защитить граждан от негативных последствий, связанных с отключением жизненно важных ресурсов в условиях финансовых трудностей.