Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
Срд, 04
Чтв, 05
ЦБ USD 77.61 0.44 04/03
ЦБ EUR 90.31 -0.42 04/03
Нал. USD 78.00 / 77.70 03/03 16:40
Нал. EUR 91.25 / 91.40 03/03 16:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
Вчера 16:25
360
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
Вчера 14:46
2 987
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
750
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 273
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили снизить платеж по семейной ипотеке во время декрета
Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили снизить ежемесячный платеж по семейной ипотеке на период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили снизить ежемесячный платеж по семейной ипотеке на период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее обращение парламентарии направили министру финансов Антону Силуанову. Депутаты предложили несколько вариантов реализации инициативы:

  • временное субсидирование части процентной ставки за счет федерального бюджета;
  • установление пониженного коэффициента расчета платежа без увеличения общей долговой нагрузки;
  • а также автоматическое применение меры при подтверждении статуса получателя пособия по уходу за ребенком.

Банкам при этом предлагается компенсировать выпадающие доходы в рамках действующей программы господдержки.