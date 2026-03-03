В Госдуме предложили снизить платеж по семейной ипотеке во время декрета

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили снизить ежемесячный платеж по семейной ипотеке на период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее обращение парламентарии направили министру финансов Антону Силуанову. Депутаты предложили несколько вариантов реализации инициативы:

временное субсидирование части процентной ставки за счет федерального бюджета;

установление пониженного коэффициента расчета платежа без увеличения общей долговой нагрузки;

а также автоматическое применение меры при подтверждении статуса получателя пособия по уходу за ребенком.

Банкам при этом предлагается компенсировать выпадающие доходы в рамках действующей программы господдержки.