В ГАИ сообщили подробности наезда на курьера в Рязани

Авария произошла вечером 2 марта возле дома № 160/2 на улице Гагарина. 38-летняя рязанка за рулем автомобиля «Субару» сбила 22-летнего рязанца на электровелосипеде. Водитель электровелосипеда обращался за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.