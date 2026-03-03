В 2026 году в Рязанской области выполнят благоустройство набережной реки Шача

Рязань
На благоустройство набережной реки Шача в Шацком округе выделили 101 миллион 540 тысяч рублей. На набережной реализуют концепцию «На пути к истоку». Подрядчику необходимо выполнить подготовительные и земляные работы, уложить покрытие дорожек и тротуаров, установить бортовые камни, элементы наружного освещения, высадить деревья, кустарники и цветы. На набережной появятся смотровые башни и башни для наблюдения за птицами, шезлонги, беседки и качели. На территории также обустроят игровую и спортивную площадки. Отмечается, что набережную поделят на две зоны: зону активного маршрута и рекреационного. Работы завершат до 31 октября 2026 года.

На благоустройство набережной реки Шача в Шацком округе выделили 101 миллион 540 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

На набережной реализуют концепцию «На пути к истоку».

В документах указано, что подрядчику необходимо выполнить подготовительные и земляные работы, уложить покрытие дорожек и тротуаров, установить бортовые камни, элементы наружного освещения, высадить деревья, кустарники и цветы.

На набережной появятся скамейки, урны, смотровые башни и башни для наблюдения за птицами, шезлонги, беседки и качели. На территории также обустроят игровую и спортивную площадки.

Отмечается, что набережную поделят на две зоны: зону активного маршрута и рекреационного.

Работы завершат до 31 октября 2026 года.

Заказчиком выступила администрация Шацкого муниципального округа.

Напомним, проект из Шацка стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.