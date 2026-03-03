В 11 многоквартирных домах Рязанской области сменились УК с 1 марта

По адресу ул. Стройкова, д. 38, вместо ООО «ВЕЛЛКОМ-СЕРВИС» к управлению приступил ООО «ЭКО-КОМФОРТ». В Касимове, на ул. Ленина, д. 44, вместо ООО «ЖКО № 17» управление взяла на себя компания «ЖКО № 17 КАСИМОВ». В Дядькове, на улицах Связи, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 18, управление перешло к ООО «Городской квартал».