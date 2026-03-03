Рязань
Статистика ВТБ: траты по картам жителя выросли на 40%

Интерес россиян к картам жителя продолжает расти. В прошлом году было выпущено более 150 тыс. таких карт, которые объединяют региональные и федеральные сервисы в одном банковском продукте. Всего с момента запуска программы банк выдал более 900 тыс. карт жителя клиентам из разных регионов России. Такова статистика ВТБ.

Согласно исследованию, траты по картам жителя в прошлом году превысили 41 млрд рублей — по сравнению с 2024 годом рост составил практически 40%. Сумма расходов последовательно увеличивалась в течение года, пик пришелся на декабрь и составил 3,9 млрд рублей. Пользователи таких карт в ВТБ совершили около 70 млн оплат — это на 20% больше, чем годом ранее. Месяцем-рекордсменом по транзакциям стал май — в этот период было совершено более 6,2 млн оплат. Число транзакционно активных клиентов в декабре выросло до 218 тыс. (+10% к декабрю 2024 года).

Карта жителя — это совместный проект региональных правительств, банков и платежной системы «Мир». Она интегрирует функции банковской карты с сервисами для жителей: проездным, полисом ОМС, пропуском на работу или в учебное заведение. Картой пользователи могут оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки в магазинах и льготы на посещение культурных мероприятий.