Сотрудники Росгвардии задержали находившуюся в розыске жительницу Шацкого района

В Шацком районе Рязанской области сотрудники Росгвардии задержали женщину, находившуюся в федеральном розыске. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства. Инцидент произошел в селе Черная Слобода. Сотрудники вневедомственной охраны совместно с оперативниками отдела уголовного розыска МО МВД России «Шацкий» выехали по сообщению о семейной ссоре.

На месте выяснилось, что между 41-летней местной жительницей и ее знакомым произошел конфликт. Во время установления личности сотрудники проверили женщину по базам данных и обнаружили, что она находится в федеральном розыске. Ее объявило в розыск УФСИН России по Рязанской области — женщина, осужденная по ч. 1 ст. 157 УК РФ, не прибыла к месту отбывания наказания.

Задержанную передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.