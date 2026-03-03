Синоптики рассказали, когда в Рязанской области начнет активно таять снег

По данным ученых, оттепели в первые дни марта не принесут ранней весны в Рязанскую область. Вторая декада месяца пройдёт под знаком арктических вторжений. «Снег начнёт активно таять только в третьей декаде марта. В последние дни месяца ожидается масштабное потепление до апрельских значений, которое запустит механизм половодья», — заключили в сообщении.